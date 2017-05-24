В ООН сообщили о находке неразорвавшейся бомбы возле штаб-квартиры

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Четыре неразорвавшиеся бомбы были обнаружены во время строительства новой штаб-квартиры НАТО, где в четверг пройдет саммит альянса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"На месте, где расположена новая штаб-квартира, был военный аэродром во время двух мировых войн. Мы нашли четыре неразорвавшихся бомбы на месте во время строительства", — сказал Столтенберг журналистам.

Саммит НАТО пройдет 25 мая в новой штаб-квартире альянса в Брюсселе по сокращенной программе. Основными темами заседания станут роль НАТО в борьбе с терроризмом и справедливое распределение бремени между странами-членами альянса, то есть увеличение оборонных расходов союзников США. Итоговое коммюнике участники принимать не планируют.

Во время саммита Бельгия официально передаст новый комплекс зданий альянсу, нынешняя штаб-квартира которого расположена через дорогу от новой.