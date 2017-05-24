Более 60% каталонцев выступили против несогласованного референдума

Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. Архивное фото

Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. Архивное фото

МАДРИД, 24 мая – РИА Новости. Большинство каталонцев не разделяют мнение каталонского правительства, готового самостоятельно провести референдум о независимости от Испании, если его не удастся согласовать с центральными властями в Мадриде, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром изучения общественного мнения Metroscopia и опубликованные газетой El País.

Выступая в понедельник в Мадриде, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон сообщил, что власти автономного сообщества собираются сделать формальное предложение испанскому правительству по вопросу референдума и, если не удастся прийти к соглашению, Каталония проведет референдум самостоятельно.

Против референдума без согласования с испанским правительством выступают 61% жителей Каталонии, за – 35%. 62% опрошенных не верят, что Каталония действительно объявит независимость в обозримом будущем, противоположного мнения придерживаются 34% респондентов.

67% опрошенных называют неприемлемым принятие парламентом Каталонии без дебатов и в одном чтении законов, направленных на обретение независимости, как это планируют сделать сторонники независимости автономного сообщества. Они хотят изменить регламент работы парламента, чтобы рассмотрение подобных законов проходило по упрощенной процедуре.

Если каталонским властями удастся договориться с правительством Испании и провести референдум, то 49% поддержат сохранение автономного сообщества в составе Испании. 42% проголосуют за независимость, гласят результаты опроса.

31% опрошенных считают, что власти Каталонии должны продолжать действовать в направлении обретения независимости, 62% полагают более разумным вести переговоры с центральными властями и добиваться большей автономии в составе Испании – по примеру Страны басков.

Согласно опросу, половина жителей Каталонии, что считают себя в равной степени каталонцами и испанцами, исключительно каталонцами называют себя 14%, испанцами – 4%.

Опрос проводился с 8 по 10 мая, в нем приняли участие тысяча человек, статистическая погрешность составляет 3,2%.

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд считают незаконными.

На прошлой неделе вице-председатель испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что каталонский вопрос необходимо обсудить в конгрессе депутатов. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в ответ сказал, что правительству Испании и Каталонии сначала необходимо обсудить условия референдума и прийти к соглашению, после чего вопрос можно передать на рассмотрение двух парламентов.