Более 60% каталонцев выступили против несогласованного референдума

МАДРИД, 24 мая – РИА Новости. Большинство каталонцев не разделяют мнение каталонского правительства, готового самостоятельно провести референдум о независимости от Испании, если его не удастся согласовать с центральными властями в Мадриде, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром изучения общественного мнения Metroscopia и опубликованные газетой El País.
Против референдума без согласования с испанским правительством выступают 61% жителей Каталонии, за – 35%. 62% опрошенных не верят, что Каталония действительно объявит независимость в обозримом будущем, противоположного мнения придерживаются 34% респондентов.
67% опрошенных называют неприемлемым принятие парламентом Каталонии без дебатов и в одном чтении законов, направленных на обретение независимости, как это планируют сделать сторонники независимости автономного сообщества. Они хотят изменить регламент работы парламента, чтобы рассмотрение подобных законов проходило по упрощенной процедуре.
31% опрошенных считают, что власти Каталонии должны продолжать действовать в направлении обретения независимости, 62% полагают более разумным вести переговоры с центральными властями и добиваться большей автономии в составе Испании – по примеру Страны басков.
Согласно опросу, половина жителей Каталонии, что считают себя в равной степени каталонцами и испанцами, исключительно каталонцами называют себя 14%, испанцами – 4%.
Опрос проводился с 8 по 10 мая, в нем приняли участие тысяча человек, статистическая погрешность составляет 3,2%.
На прошлой неделе вице-председатель испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что каталонский вопрос необходимо обсудить в конгрессе депутатов. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в ответ сказал, что правительству Испании и Каталонии сначала необходимо обсудить условия референдума и прийти к соглашению, после чего вопрос можно передать на рассмотрение двух парламентов.