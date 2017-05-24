Российский актер Борис Галкин внесен в базу украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Сведения об известном российском актере Борисе Галкине внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Среди причин внесения в базу указано "незаконное пересечение государственной границы Украины", "пособничество боевикам незаконных вооруженных формирований (так в Киеве называют самопровозглашенные ДНР и ЛНР — ред.), а также "участие в пропагандистских мероприятиях на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".