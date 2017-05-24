Посольство РФ обратилось к Турции по поводу якобы удерживаемой россиянки

АНКАРА, 24 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Посольство РФ в Анкаре обратилось в турецкие официальные органы с целью проверки информации о гражданке России Светлане Хайдаровой, якобы удерживаемой ее бывшим мужем и его родственниками на юго-востоке Турции у сирийской границы, заявила РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

Ранее Хайдарова заявила РИА Новости, что ее с ребенком насильно удерживают в доме в районе города Вираншехир провинции Шанлыурфа. По словам собеседницы агентства, она живет в Турции около 3 лет с мужем Нури Караджой, с которым познакомилась на своей родине в Екатеринбурге, где он некоторое время работал. Светлана приехала с мужем в Турцию, где родила от него ребенка. Ему сейчас чуть более года. Совместная жизнь, по ее словам, не сложилась, и она решила вернуться в Россию с ребенком. Однако выехать из страны ей не удается, так как женщина не имеет денег и средств связи, не знает турецкого языка.

"В связи с проявившейся в СМИ информацией о Хайдаровой мы обратились в турецкие официальные органы с целью проверки имеющихся сведений. Проверка осложнена недостаточными установочными данными о россиянке, а также о ее точном местонахождении. Сама россиянка в посольство не обращалась", — сказала собеседница агентства.