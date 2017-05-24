Бортников: несмотря на существенный урон, ИГ* восстанавливает ресурсы

БИШКЕК, 24 мая – РИА Новости. Несмотря на нанесенный существенный урон, террористическая организация "Исламское государство"* успешно адаптируется к меняющейся ситуации и быстро восстанавливает ресурсы, заявил в среду во время заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ директор ФСБ России Александр Бортников.

"Несмотря на нанесенный в последнее время ИГИЛ* существенный урон, эта структура успешно адаптируется к меняющейся ситуации и быстро восстанавливает свой ресурс", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России