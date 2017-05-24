В Киеве заявили, что Украина и Польша попробуют решить вопрос с памятниками

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Представители Украины и Польши встретятся в июне для решения вопроса с памятниками, которые периодически подвергаются осквернению, сообщил в среду директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Ранее Украинский институт национальной памяти сообщил, что 15 украинских памятников были разрушены или осквернены в Польше на протяжении трех последних лет, на Украине — четыре польских памятника.

"О вчерашнем разговоре с главой польского Института национальной памяти Ярославом Шареком. Самое важное: договорились в начале июня провести встречу компетентных представителей для решения вопроса украинских и польских памятников. Этим должны заниматься специально уполномоченные государственные органы, а не общественные активисты или местная власть", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

В конце апреля Вятрович сообщил, что памятник украинским националистам демонтировали на кладбище вблизи польского Перемышля. МИД Украины заявил, что возмущен разрушением памятника и намерен обратиться за разъяснениями к польской стороне. В министерстве культуры Польши заявили, что демонтаж памятника произведен законно.

Ранее на Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.