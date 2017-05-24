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В мире

Диагноз для Кима: Трамп назвал лидера КНДР "сумасшедшим с ядерным оружием"

08:3624.05.2017
(обновлено: 08:38 24.05.2017)
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© AFP 2017 / Brendan Smialowski Президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Газета Washington Post сообщила подробности телефонного разговора президента США Дональда Трампа со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Ссылаясь на расшифровку беседы, которую сделали в Маниле, издание пишет, что американский лидер назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием".

Флаг КНДР. Архивное фото
© Flickr / (stephan)
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Беседа Трампа и Дутерте состоялась 29 апреля. По данным Washington Post, главной темой обсуждения стала как раз ситуация вокруг КНДР.

Газета пишет, что Трамп позитивно оценил провал ракетных испытаний Пхеньяна, которые состоялись незадолго до переговоров, заявив, что "это хорошая новость". В ответ Дутерте якобы сказал, что у Ким Чен Ына, который "играет со своими бомбами, своими игрушками", "проблемы с головой, и однажды он может сойти с ума".

"Мы не можем позволить сумасшедшему с ядерным оружием быть на свободе. У нас есть большое количество огневой мощи, больше чем у него, в 20 раз больше — но мы не хотим ее использовать", — цитирует Washington Post слова Трампа.

Издание отмечает, что человек, передавший запись беседы двух лидеров, пожелал остаться анонимным.

Надежда на Китай

Церемония совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума Один пояс, один путь перед конгресс-центром Яньциху в Пекине. 15 мая 2017 года
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Газета отмечает, что Трамп также поинтересовался у Дутерте его оценкой роли Китая во влиянии на Ким Чен Ына. По данным Washington Post, филиппинский лидер отметил, что "в конечном счете последняя карта, туз, будет у Китая".

В ответ Трамп выразил надежду, что Китай "решит проблему", в противном случае, по его словам, это сделают США.

В понедельник японская газета "Асахи" сообщила, что Китай попросил у США стодневную отсрочку для экономического воздействия на Северную Корею. При этом журналисты усомнились в способности Пекина повлиять на Пхеньян.

Трамп собирает поддержку

Источник в администрации Трампа заявил Washington Post, что стенограмма двух президентов, которая оказалась в распоряжении журналистов, является точной. Однако американский чиновник отказался дать комментарии по поводу "утечки документа со стороны иностранного государства".

Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Другой источник в Белом доме объяснил, что Трамп "собирает как можно больше поддержки по поводу ситуации с КНДР".

"Региональная поддержка чрезвычайно важна. Именно так он пытается предусмотрительно разрешить очень сложную ситуацию", — отметил собеседник издания.

Судя по расшифровке беседы разговора двух президентов, Трампу удалось наладить контакт с Дутерте: Washington Post пишет, что в конце беседы глава Белого дома пригласил своего коллегу в Вашингтон.

"Я буду рад принять вас в Овальном кабинете. В любое время. Серьезно, если вы хотите приехать, только дайте нам знать. Берегите себя, а мы позаботимся о КНДР", — якобы заявил американский лидер.

Что Трамп раньше говорил о Ким Чен Ыне

Президент США Дональд Трамп. Архивное Фото.
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
В США обещают, что Трамп не даст "психу" из КНДР угрожать США ракетами
Американский президент не раз критиковал северокорейского лидера. Правда, публичные высказывания в адрес Ким Чен Ына были более политкорректными.

Так, в середине апреля Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос телеведущей Fox Business о психическом состоянии Ким Чен Ына. Американский лидер отметил, что не знаком с северокорейским лидером и не может судить о его состоянии.

В начале мая Трамп удивил журналистов, заявив, что готов лично встретиться с Ким Чен Ыном.

"Если это будет уместно — встретиться с ним, я это сделал бы", — заявил Трамп в интервью Bloomberg.

"Неполиткорректный" Белый дом

Постпред США в ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Richard Drew
Постпред США при ООН потребовала от России признать "ужасы" режима Асада
Трамп не в первый раз привлекает внимание своими скандальными высказываниями в адрес политиков. Так, в середине апреля президент США оскорбил сирийского лидера Башара Асада.

"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", — заявил Трамп в интервью Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.

В сирийском МИД тогда достаточно резко ответили Трампу.

"Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же. Башар Асад — президент суверенного государства, он был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп", — отметил помощник министра Айман Суссан.

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер пошел еще дальше, сравнив Асада с Гитлером.

Президент США Дональд Трамп на трапе Борта номер один
© AP Photo / Susan Walsh
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"Мы не использовали химическое оружие даже во Второй мировой войне… Даже Гитлер не опустился до использования химического оружия", — сказал Спайсер на брифинге для журналистов.

После напоминаний о газовых камерах нацистской Германии пресс-секретарь Белого дома извинился за свое сравнение, назвав его "бестактным".

Между тем, слова пресс-секретаря президента раскритиковали даже американские политики. Так, демократы потребовали, чтобы Спайсер покинул свой пост.

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