ВЦИОМ: 58% россиян считают выборы президента Франции значимыми для России

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более половины россиян считают результат недавних президентских выборов во Франции значимым для России, противоположного мнения придерживается треть российских граждан, каждый второй с разной периодичностью следил за ходом президентской гонки, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Недавно завершившаяся во Франции президентская гонка, как показал опрос, привлекла внимание более половины россиян. По данным ВЦИОМ, за ходом этих выборов следили 56% российских граждан (11% респондентов внимательно отслеживали события, а 45% — время от времени узнавали о ходе избирательной кампании).
"По мнению 58% опрошенных, итог выборов главы Пятой республики "очень" или "довольно" значим для России, тогда как 35% считают результат голосования для нас скорее несущественным", — говорится в материалах ВЦИОМ, которыми располагает РИА Новости.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12-13 мая 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.