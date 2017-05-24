ВЦИОМ: 58% россиян считают выборы президента Франции значимыми для России

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более половины россиян считают результат недавних президентских выборов во Франции значимым для России, противоположного мнения придерживается треть российских граждан, каждый второй с разной периодичностью следил за ходом президентской гонки, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Второй тур выборов президента Франции прошел 7 мая. Согласно окончательным данным МВД страны, основатель движения "Вперед", позднее переименованного во "Вперед, республика", Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов. 14 мая Макрон официально вступил в должность главы государства.

Недавно завершившаяся во Франции президентская гонка, как показал опрос, привлекла внимание более половины россиян. По данным ВЦИОМ, за ходом этих выборов следили 56% российских граждан (11% респондентов внимательно отслеживали события, а 45% — время от времени узнавали о ходе избирательной кампании).

"По мнению 58% опрошенных, итог выборов главы Пятой республики "очень" или "довольно" значим для России, тогда как 35% считают результат голосования для нас скорее несущественным", — говорится в материалах ВЦИОМ, которыми располагает РИА Новости.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12-13 мая 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.