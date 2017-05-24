Здания в ОАЭ подсветили в цвета флага Британии

ДУБАЙ, 24 мая — РИА Новости. Здания в ОАЭ подсветили в цвета флага Великобритании в знак солидарности с этой страной в связи с произошедшим там терактом.

Dubai stands in solidarity with the UK tonight. Brilliant from the Burj Khalifa. What a powerful message. ❤️ pic.twitter.com/YZB0lweyAl — الكباش دبي DubaiRams (@DCFCdubai) 23 мая 2017 г.

Ранее ОАЭ осудили теракт в британском Манчестере.

Британские подданные составляют крупнейшее западное сообщество, представленное среди экспатов в ОАЭ. Их число составляет около 240 тысяч человек.

В цвета британского флага подсветили самое высокое сооружение в мире — башню Бурдж Халифа в Дубае, а также Emirates Palace в столице ОАЭ Абу-Даби, Marina Centre, Galleria Mall, здание национальной нефтяной компании Adnoc и другие.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).