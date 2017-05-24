Полиция оценила важность повышения уровня угрозы терактов в Великобритании

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Повышение уровня террористической угрозы в Великобритании поможет действующей операции полиции Большого Манчестера, говорится в заявлении правоохранителей.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уровень террористической угрозы в Великобритании повышается с серьезного до критического.

"Повышение уровня угрозы до критического, о чем было объявлено премьер-министром этим вечером, поддержит нашу действующую операцию", — говорится в заявлении заместителя главного констебля Иэна Пиллинга (Ian Pilling). Заявление опубликовано на странице полиции в Twitter.

В заявлении отмечается, что в течение дня на территории графства было заметно усиление присутствия полиции и эта тенденция продолжится.

"Мы продолжаем работать с национальной полицейской контртеррористической службой и службами разведки Соединенного Королевства в рамках реагирования на разрешение трагических событий, которые произошли 24 часа назад", — говорится в заявлении. Там также содержится призыв сохранять бдительность.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.