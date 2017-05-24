Полиция оценила важность повышения уровня угрозы терактов в Великобритании
06:1024.05.2017
(обновлено: 06:12 24.05.2017)
2000
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Повышение уровня террористической угрозы в Великобритании поможет действующей операции полиции Большого Манчестера, говорится в заявлении правоохранителей.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уровень террористической угрозы в Великобритании повышается с серьезного до критического.
"Повышение уровня угрозы до критического, о чем было объявлено премьер-министром этим вечером, поддержит нашу действующую операцию", — говорится в заявлении заместителя главного констебля Иэна Пиллинга (Ian Pilling). Заявление опубликовано на странице полиции в Twitter.
В заявлении отмечается, что в течение дня на территории графства было заметно усиление присутствия полиции и эта тенденция продолжится.
В понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" во время выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв.
Позднее в районе стадиона полицейские обнаружили подозрительный предмет. Было принято решение подорвать его на месте. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной.
По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы с различными ранениями. Нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте.
Телеканал Sky News со ссылкой медиков сообщил, что пострадавшие получили ранения "как от шрапнели".
По словам очевидцев, находившихся на "Манчестер Арене" в момент взрыва, они услышали резкий хлопок, затем возникла паника, люди пытались убежать со стадиона. Некоторые сообщали о том, что чувствовали запах гари.
По информации полиции, взрыв на стадионе устроил террорист-смертник". Представитель полиции Манчестера Иэн Хопкинс призвал жителей города быть бдительными.
Премьер-министр Великобританиии Тереза Мэй заявила, что британская полиция рассматривает трагедию в Манчестере как "страшный теракт". Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.
В посольстве России в Лондоне сообщили, что сведений о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет.
Певица Ариана Гранде, во время выступления которой, произошел теракт, не пострадала. После произошедшего артистка решила приостановить мировое турне.
Теракт в Манчестере уже осудили многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы готовы предоставить Великобритании всю имеющиеся у них данные, которые могут помочь при расследовании взрыва в Манчестере.
Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2006 году, во время которой погибли более 50 человек.
"Мы продолжаем работать с национальной полицейской контртеррористической службой и службами разведки Соединенного Королевства в рамках реагирования на разрешение трагических событий, которые произошли 24 часа назад", — говорится в заявлении. Там также содержится призыв сохранять бдительность.
Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.