Клинтон раскритиковала бюджет, предложенный Трампом

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Хиллари Клинтон, проигравшая Дональду Трампу борьбу на президентских выборах 2016 года, назвала жестоким предложенный администрацией Трампа бюджет на 2018 финансовый год.

Выступая на благотворительном вечере в помощь детям, Клинтон заявила, что бюджет "достиг невообразимого уровня жестокости", сообщает издание Hill.

"Нынешняя администрация ведет наступление на нужды детей, инвалидов, женщин и пожилых людей. Бедность — это не преступление и не моральный недостаток", — заявила Клинтон.

Белый дом предложил в понедельник бюджет на 2018 финансовый год объемом в 4,1 триллиона долларов, в прилагаемых прогнозах рост экономики оценивается в 3% ВВП ежегодно, начиная с 2021 года.

При этом предлагается сократить государственные социальные программы на общую сумму в 3,6 триллиона долларов за 10 лет. В частности, предполагается сократить на 1,4 триллиона долларов финансирование программы медицинской помощи бедным Medicaid. Еще 1,5 триллиона планируется сократить за счет нужд бюджета, не относящихся к обороне. Кроме того, на 274 миллиарда долларов предполагается сократить бюджет программ по борьбе с бедностью, и на 193 миллиарда долларов — программу бесплатных талонов на питание для бедных.

Чтобы проект бюджета стал законом, потребуется одобрение обеих палат конгресса и подпись президента. Бюджет, предлагаемый президентом, принято рассматривать скорее как декларацию о намерениях. Пройдя через обе палаты конгресса, бюджет обычно претерпевает радикальные изменения.