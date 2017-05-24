Флинну направили новые повестки из сената

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Комитет сената США по разведке направил две новые повестки экс-советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну, сообщил на пресс-конференции старший демократ в комитете Марк Уорнер. Глава комитета Ричард Берр уточнил, что ответственность за отказ от дачи показаний Флинну пока не грозит.

Флинн отказался прийти в конгресс после первой повестки, сославшись на пятую поправку к конституции США, которая позволяет гражданину не свидетельствовать против себя самого.

По словам сенатора Уорнера, комитет решил изменить тактику и направить повестку компаниям, которыми руководит Флинн. "Мы не согласны с тем, как юристы генерала Флинна интерпретируют пятую поправку, но ясно, что бизнес не имеет права сослаться на эту поправку", — сказал Уорнер.

В свою очередь, председатель комитета сенатор Берр на вопрос о возможности привлечении Флинна к ответственности заявил: "Это не наш выбор". Берр предложил дождаться реакции Флинна на новые повестки.

Теоретически отказ от повестки грозит Флинну привлечением к ответственности с формулировкой "неуважение к конгрессу". Ранее сообщалось, что Флинн готов дать показания в обмен на иммунитет, но получил отказ. Конгресс может предоставлять иммунитет от уголовного преследования, но не обязан этого делать.

Флинн вновь оказался в центре внимания, когда в New York Times появились утечки со ссылкой на уволенного Трампом экс-директора ФБР Джеймса Коми. По заявлению Коми, Трамп предполагал ему "выбросить из головы" расследование в отношении Флинна. Тем не менее, Коми до увольнения заявлял под присягой в конгрессе, что он не сталкивался с давлением.

Против Флинна ведется расследование о его работе в качестве лоббиста на правительство Турции. По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования о "вмешательстве России в выборы" и "связях Трампа с Россией" — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку на фоне обвинений, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.