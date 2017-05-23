Предвыборная кампания в Британии не возобновится в среду, сообщили СМИ

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Предвыборная кампания в Великобритании, прерванная в связи с терактом в Манчестере, не возобновится и в среду, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Решение приостановить кампанию приняли все основные политические партии.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

Всеобщие выборы в Великобритании состоятся 8 июня.

* Террористическая организация, запрещенная в России.