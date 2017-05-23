Советник Авакова нашел в Закарпатье "агентов ФСБ"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк утверждает, что выступления венгерской общины в Закарпатской области были провокациями российских спецслужб, сообщает издание Украина.ру.

"Ответственно вам заявляю, никаких намеков, скажем так, на системный сепаратизм в Закарпатье нет", — заверил Шкиряк. Он добавил, что закарпатские венгры прекрасно себя чувствуют "в великой и европейской Украине".

Так он прокомментировал сообщения о том, что в области украинские националисты атаковали представителей венгерской общины и снесли стелу с надписью на венгерском языке.

"Это очередная провокация российских спецслужб. Неужели это непонятно, они пытались на протяжении долгих лет использовать ситуацию в Закарпатье", — считает советник украинского министра.

Ширяк добавил, что в Закарпатье "четко действуют" украинские спецслужбы. По его словам, в регионе ранее якобы были задержаны те, "кто, выполняя задание ФСБ, пытался расшатывать ситуацию". Никаких доказательств своих слов чиновник не привел.

Ранее члены венгерской общины направили открытое обращение президенту Украины Петру Порошенко с призывом обеспечить права венгров в регионе. Они попросили об автономии в составе Украины и введения договорных отношений с Киевом.

Венгерские активисты также установили на въезде в два района Закарпатской области четыре стелы с надписями на венгерском языке "Венгры приветствуют вас" и "Край венгерского языка". Украинские националисты уничтожили их и заявили, что "венгерский сепаратизм на территории украинского Закарпатья имеет целью нанести удар в спину воюющей Украины".