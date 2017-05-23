Советник Авакова нашел в Закарпатье "агентов ФСБ"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк утверждает, что выступления венгерской общины в Закарпатской области были провокациями российских спецслужб, сообщает издание Украина.ру.
Так он прокомментировал сообщения о том, что в области украинские националисты атаковали представителей венгерской общины и снесли стелу с надписью на венгерском языке.
"Это очередная провокация российских спецслужб. Неужели это непонятно, они пытались на протяжении долгих лет использовать ситуацию в Закарпатье", — считает советник украинского министра.
Ранее члены венгерской общины направили открытое обращение президенту Украины Петру Порошенко с призывом обеспечить права венгров в регионе. Они попросили об автономии в составе Украины и введения договорных отношений с Киевом.
Венгерские активисты также установили на въезде в два района Закарпатской области четыре стелы с надписями на венгерском языке "Венгры приветствуют вас" и "Край венгерского языка". Украинские националисты уничтожили их и заявили, что "венгерский сепаратизм на территории украинского Закарпатья имеет целью нанести удар в спину воюющей Украины".