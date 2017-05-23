В Бирмингеме задержали мужчину с ножом и битой

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Мужчина с бейсбольной битой и ножом был задержан во время акции в Бирмингеме, посвященной памяти жертв теракта в Манчестере, сообщает телеканал Sky News.

Во многих британских городах во вторник вечером проходят акции памяти жертв манчестерского теракта, унесшего жизни 22 человек. Теракт в концертном комплексе "Манчестер Арена" осуществил смертник, 59 человек получили ранения. Среди погибших и пострадавших много детей. По меньшей мере восемь человек числятся пропавшими без вести.