Тереза Мэй посетила в Манчестере раненых и встретилась с полицейскими

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время визита в Манчестер, где накануне вечером произошел теракт, посетила одну из больниц, где находятся раненые, и встретилась с представителями полиции.

"Премьер-министр посетила с частным визитом больницу Manchester Royal Infirmary", — сказал британским журналистам представитель офиса британского премьера.

"Вы знаете, что сегодня к нам приезжали премьер-министр Тереза Мэй и министр внутренних дел Амбер Радд. Мы сделали им доклад о ходе расследования", — сказал в свою очередь глава полиции Манчестера Иан Хопкинс.

Из Манчестера Мэй сразу вернется в Лондон, где на вечер у нее запланировано очередное заседание чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого входят представители правительства, спецслужб и полиции.

Вечером 22 мая в концертном комплексе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция сообщает о 22 погибших и 59 раненых. Теракт осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети. По меньшей мере восемь человек числятся пропавшими без вести.