Британский политик призвал к сотрудничеству с РФ в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Представитель британской Партии независимости (UKIP) Найджел Сассмэн в связи с взрывом в Манчестере призвал к более тесному сотрудничеству с Россией в сфере борьбы с терроризмом.

"Мы не можем полностью защитить себя от этого (терактов). Ни одна страна не может. Однако мы можем сотрудничать с международными партнерами. Я бы абсолютно поддержал дальнейшее антитеррористическое сотрудничество с Россией", — заявил политик РИА Новости.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".