Захарова: американские СМИ извращают деятельность посла Кисляка

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Дипломатическая деятельности посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка извращается в американских СМИ и ставится "с ног на голову", заявила во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Самое непонятное — это то, что происходит в американских СМИ и, в частности, в CNN в отношении нашего российского посла. Человек является профессионалом общепризнанным — то есть не то, что МИД квалифицирует его как человека высокой квалификации, профессионала, дипломата. Нет, он во всем мире признан таковым. Мало того, дипкорпус в Вашингтоне считает его одним из авторитетнейших дипломатов. Не просто дипломатов, а руководителей загранучреждений", — сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам дипломата, "все, что делает Сергей Кисляк, извращается в американских СМИ и ставится с ног на голову". "Этому потоку вранья и лжи просто нет никакого барьера — как будто плотину прорвало,и эта ложь полилась уже через край. Для чего они это делают, совершенно непонятно", — добавила Захарова.

Российского посла Сергея Кисляка на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Также американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято МИД РФ и вызвало критику даже в среде американских дипломатов. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".