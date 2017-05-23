В МИД заявили, что западным СМИ недостает исторической памяти

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В настоящий момент западные мейнстримовые СМИ подвержены "нехватке" исторической памяти, заявила в программе "120 минут" на радиостанции "Комсомольская правда" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самое страшное, что у меня складывается впечатление, раньше говорили об исторической памяти – декады, десятилетия, может быть четверть века. Вот сейчас этой памяти не хватает уже, по-моему, даже на неделю. То есть в потоке информации и в увеличении скорости люди забывают даже то, что было 10 дней назад. К сожалению этому подвержены западные мейнстримовские журналисты в первую очередь, как будто этого ничего не было", — сказала Мария Захарова.

Она отметила, что каждый новый теракт в мире не становится уроком и этапом, чтобы "объединиться". "Каждый теракт пролистывается с безумной скоростью и не делаются вообще никакие выводы", — добавила Мария Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, когда происходит очередной теракт в любом месте – в западной столице, в Америке, или, например, Москве, то Россия говорит о необходимости объединения. При этом, как отметила Мария Захарова, когда Москва говорит об этом, то западные страны говорят "нет, нет, нет, вы не смейте так говорить, не надо использовать наши трагедии в своих каких-то там политических целях".

"Какие политические цели? Мы хотим просто объединиться для того, чтобы противодействовать этому злу и понимаем, что в одиночку это не может сделать никто", — подчеркнула она. "И видим за прошедшие периоды, что нет возможности противостоять какой-либо стране в одиночку (этому), это только коллективные усилия", — констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.