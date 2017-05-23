Захарова назвала политическую систему США непредсказуемой

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Политическая система США выдает непредсказуемые результаты, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Нужно всем понять, что когда политологическое сообщество думает о том, какую страну назвать самой непредсказуемой, ответ очевиден. На сегодняшний момент, если мы говорим о политических гигантах, то так получается, это факт: США — это непредсказуемая страна", — сказала Захарова.

По ее словам, "единственное предсказуемое в политической системе США — это сама политическая система, которая выдает непредсказуемые результаты". Захарова подчеркнула, что в этом смысле в американской политической системе все зависит от политической конъюнктуры.

По ее мнению, надо просто понимать, что в одном случае страна с абсолютно прозрачной демократической системой будет подвергаться жесточайшей критике по ряду вопросов касательно соблюдения прав человека. "При этом посещение других стран, в которых этими правочеловеческими вопросами не то что не интересовались никогда, а их вообще не обсуждали, считается абсолютно нормальным", — отметила Захарова, комментируя визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию.