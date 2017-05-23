Апелляционный суд в США частично возродил иск Wikimedia против АНБ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Федеральный апелляционный суд в Ричмонде (штат Виргиния) частично возродил иск некоммерческой организации Wikimedia, которой принадлежит свободная энциклопедия Wikipedia, против Агентства национальной безопасности из-за государственной программы массовой слежки в сети Интернет Upstream, сообщает во вторник агентство Рейтер.

Тем самым апелляционный суд отменил предыдущее решение низшего суда, который отклонил претензии Wikipedia Foundation. Новое постановление суда гласит, что у организация имеет законное основание на иск, и ее основные обвинения не являются "спекулятивными".

Тот же суд отклонил решение и по другим некоммерческоим организациям и гарантировал им право на данный иск.

Иск против АНБ был составлен в марте 2015 года Wikimedia вместе с восемью другими некоммерческими организациями, в числе которых Human Rights Watch и Amnesty international. Согласно истцам, применяя программу Upstream, АНБ превысили свои полномочия, предусмотренные принятым в 2008 году законом "О контроле деятельности служб внешней разведки".

В 2013 году в СМИ появилась информация о том, что при помощи программы слежки Upstream спецслужбы США перехватывают информацию на внутренних и международных каналах связи. Эти данные были предоставлены представителям СМИ экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом в июне 2013 года.

Основываясь на этих сведениях, журналисты сообщали, что разведывательная деятельность спецслужб США и Великобритании была направлена не только против иностранных государств, но и против граждан США и стран ЕС.