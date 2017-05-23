В МИД России рассказали о механизме работы с США по кибербезопасности

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото

МЕХАНИЗМ ИНФОРМИРОВАНИЯ О КИБЕРУГРОЗАХ МЕЖДУ РФ И США ПРАКТИЧЕСКИ НИ РАЗУ НЕ БЫЛ ЗАДЕЙСТВОВАН ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ОБВИНЕНИЙ МОСКВЫ В КИБЕРАТАКАХ — ЗАХАРОВА