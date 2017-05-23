Захарова: Запад не осознает, что против него в реальности действует ИГ*

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Запад не осознает, что пока с Россией ведется борьба в виртуальном пространстве, в реальности со странами Запада борется террористическая организация "Исламское государство"*, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда". © AFP 2017 / Ben Stansall СМИ назвали имя смертника, совершившего теракт в Манчестере

По ее мнению, когда случается тот или иной теракт в европейских или других странах, ощущается "уже вялость в моральной поддержке", "уже не меняются с такой силой аватарки, не раскрашиваются с таким пафосом и праведным гневом стены, башни, знамена".

"Никто никак не понимает, к сожалению, что от этой виртуальной борьбы на диванах с гаджетами в руках нужно переходить к реальной борьбе. Второе, что никак не могут осознать – что пока Запад всем миром борется с Россией виртуально, с Западом борется ИГИЛ*", — сказала Захарова, подчеркнув, что террористы делают это жестоко и кроваво.

* Террористическая организация, запрещенная в России