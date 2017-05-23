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В мире

Могерини: "ливийский квартет" не вмешивается в вопросы управления в стране

18:3323.05.2017
(обновлено: 18:45 23.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкФедерика Могерини. Архивное фотоФедерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Участники "ливийского квартета" — ЕС, Лига арабских государств (ЛАГ), ООН и Африканский Союз (АС) не навязывают свои предпочтения о распределении власти в Ливии при заключении политического соглашения, призванного разрешить кризис в стране, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и спецпосланник Африканского союза Джакая Киквете.

Выступая перед журналистами после заседания "квартета", Могерини отметила, что ЕС "всегда говорил об инклюзивности". "Не нам, Евросоюзу, и ни кому бы то ни было из нас определять, кому в Ливии предстоит играть какую роль", — заявила она.

По ее словам, участники "квартета" "едины в том, что Ливии нужно урегулировать институциональные вопросы на легитимной основе, что позволит международным организациям и институтам работать с властями страны и поддержать народ Ливии в трудных обстоятельствах, прежде всего, в борьбе с терроризмом".

"Не нам определять, кто чем занимается. Ливийцам предстоит договориться, каким образом они разделяют полномочия в рамках легитимного признанного международным сообществом ливийского политического соглашения с теми возможными изменениями, которые будут определены ливийскими сторонами", — сказала глава дипломатии ЕС.

Ее слова поддержал представитель Африканского Союза. "Мы поддерживаем процесс, идею об изменении ливийского правительственного соглашения так, как ливийцы считают необходимым. Если они собираются разделить власть, кто будет с кем (делиться), это их дело, но инклюзивность всегда была важным фактором", — заявил Киквете.

Он отметил, что в Ливии существуют разные политические силы. "Если вы стремитесь к долгосрочной договоренности, каждый должен считать себя участником процесса. Но роли в этом инклюзивном процессе предстоит определять ливийцам", — заключил он.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

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