Экс-глава ЦРУ заявил, что Россия вмешивалась в выборы в США

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что предупреждал летом 2016 года российскую сторону о последствиях вмешательства в американские выборы.

По его словам, он стал первым американским чиновником уведомившим Москву о возможных последствиях.

"Когда для меня стало понятным прошлым летом, что Россия предпринимает очень агрессивные попытки по вмешательству в одну из основ нашей демократии мы собрали экспертов ЦРУ, АНБ и ФБР в конце лета, чтобы уделить внимание этому вопросу", — сказал он, выступая на слушаниях в сенате.

Бреннан отметил, что вся информация, собранная соответствующими ведомствами, была передана бывшему президенту США Бараку Обаме.

"Для всех должно быть ясно, что Россия вмешивалась в президентскую кампанию 2016 года и они предприняли эти действия вопреки нашему протесту и предупреждению не делать этого ", — подчеркнул экс-глава ЦРУ.

Бреннан рассказал, что "4 августа прошлого года говорил с Александром Бортниковым, главой ФСБ". По его словам, основной темой разговора была Сирия, но он также поднял вопрос о "вмешательстве" РФ в выборы в США.

"Я сказал господину Бортникову, что если Россия продолжит эту кампанию, то эту ударит по ней самой. Наконец, я предупредил господина Бортникова, что если Россия продолжит этот курс, то это разрушит все краткосрочные перспективы по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой и подорвет конструктивный диалог даже по вопросам, представляющим взаимный интерес. Как я и ожидал, господин Бортников отрицал, что Россия делает что-то для вмешательства в американские выборы", — добавил он.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".