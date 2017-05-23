Германия поддерживает переговоры Азербайджана с ЕС о новом соглашении

БАКУ, 23 мая — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем письме азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю предстоящего Дня Республики, заявил, что ФРГ остается надежным партнером Азербайджана на переговорах по новому соглашению с Евросоюзом.

Совет ЕС в ноябре 2016 года одобрил мандат для Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини на ведение переговоров от имени ЕС и его стран-членов о "всеобъемлющем соглашении" с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Документ предусматривает приближение законодательства и процедур в Азербайджане к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС. Первая встреча по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном состоялась 7 февраля в Брюсселе.

"Я приветствую то, что посредством переговоров по новому соглашению о партнерстве Азербайджан готов наладить отношения с ЕС на новой основе. На этом пути Германия останется надежным партнером вашей страны", — приводит слова Штайнмайера пресс-служба Алиева.

Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС, увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи и усиление энергетической безопасности.