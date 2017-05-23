Британские спецслужбы выясняют, кто еще причастен к теракту

ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция и спецслужбы Великобритании выясняют, была ли причастна более широкая группа людей к теракту в Манчестере, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.

"Я поговорила с полицией о продолжающемся расследовании. И они совместно со службами безопасности работают, очевидно, чтобы определить, была ли вовлечена в теракт более широкая группа людей", — сказала премьер-министр в эфире телерадиокомпании Би-Би-Си.

Ранее полиция Манчестера сообщила, что в рамках расследования теракта на стадионе в Манчестере был арестован 23-летний мужчина. Также тяжеловооруженные полицейские провели спецоперацию в одном из домов на юге Манчестера и устроили контролируемый взрыв, чтобы попасть в здание в районе Фэллоуфилд (Fallowfield).

Другая спецоперация проходила во вторник в Уолли-Рейндж (Whalley Range) — еще одном районе на юге Манчестера. Полиция выпустила два ордера на арест в связи с проводимыми рейдами, которые связаны с текущими антитеррористическими расследованиями.

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>