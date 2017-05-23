Глава нацразведки США обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Европе

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс голословно обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США и Европе, не приведя никаких подтверждений своих заявлений.

"Российская кампания влияния и стратегия заключается в подрыве демократических институтов и выборов… Мы ясно видели это во Франции, видим в Германии и Великобритании, где ожидаются выборы, повтор того же, что мы видели на наших выборах (в США – ред.). Российская стратегия продолжается", — заявил Коутс на слушаниях в сенате.

Коутс не привел никаких доказательств своих утверждений и не уточнил, как именно Россия, по его мнению, вмешивается в выборы.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".