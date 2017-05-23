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В мире

В СЖР прокомментировали введение квоты на украинский язык на ТВ

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (343)
17:1823.05.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкОфис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре. Архивное фотоОфис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Решение Верховной рады Украины о квотах на использование украинского языка на телевидении является конъюнктурным, приведет к еще большему расколу внутри украинского общества и вряд ли поспособствует попыткам какой бы то ни было консолидации, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Медведчук прокомментировал квотирование украинского языка на телевидении
Верховная рада Украины в понедельник приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

"Ограничения, определенные квоты на использование иностранных языков в теле- и радиоэфире не являются новшеством. В ряде стран в тот или иной исторический период вводились подобные ограничительные меры. Исключением в данном случае не является и Россия — с завидной регулярностью отечественные в том числе парламентарии инициировали законопроекты, касающиеся, к примеру, ограничений по использованию иностранных песен на ТВ и радио, ограничений трансляции иностранной кинопродукции и даже использования иноязычных слов", — сказал РИА Новости Шафир.

Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Яровая назвала закон о квотах на украинский язык на телевидении произволом
Говоря о сегодняшнем решении украинской Рады, секретарь СЖР отметил, что "имеет смысл задуматься не только о самом ограничении, но о конкретной внешне- и внутриполитической ситуации, на фоне которой был введен данный запрет". "Нет смысла напоминать о том, что одним из катализаторов гражданской войны на Украине стало одно из первых постановлений ныне правящего режима об ограничении русского языка и прав русскоязычных граждан страны. Нет смысла напоминать и о жертвах, которые были понесены — и продолжаются! — в ходе конфликта, возникшего в результате. Безусловно, данное решение является конъюнктурным, приведет к еще большему расколу внутри украинского общества и вряд ли поспособствует попыткам какой бы то ни было консолидации", — подчеркнул он.

Шафир добавил, что, помимо этого, не может не беспокоить "судьба сотен журналистов и сотрудников русскоязычных СМИ Украины, которых данное решение ставит на грань увольнения и потери работы".

"Не удивлюсь, если авторы этой законодательной инициативы вообще не принимали их интересы во внимание. Но то, что ограничения, ударившие по ним, не принесут ничего, кроме очередного витка напряженности в украинском обществе — вне сомнений", — заключил собеседник агентства.

Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон нарушает права миллионов граждан Украины и вредит развитию украинского телевидения.

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