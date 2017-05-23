В СЖР прокомментировали введение квоты на украинский язык на ТВ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Решение Верховной рады Украины о квотах на использование украинского языка на телевидении является конъюнктурным, приведет к еще большему расколу внутри украинского общества и вряд ли поспособствует попыткам какой бы то ни было консолидации, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.
"Ограничения, определенные квоты на использование иностранных языков в теле- и радиоэфире не являются новшеством. В ряде стран в тот или иной исторический период вводились подобные ограничительные меры. Исключением в данном случае не является и Россия — с завидной регулярностью отечественные в том числе парламентарии инициировали законопроекты, касающиеся, к примеру, ограничений по использованию иностранных песен на ТВ и радио, ограничений трансляции иностранной кинопродукции и даже использования иноязычных слов", — сказал РИА Новости Шафир.
Шафир добавил, что, помимо этого, не может не беспокоить "судьба сотен журналистов и сотрудников русскоязычных СМИ Украины, которых данное решение ставит на грань увольнения и потери работы".
"Не удивлюсь, если авторы этой законодательной инициативы вообще не принимали их интересы во внимание. Но то, что ограничения, ударившие по ним, не принесут ничего, кроме очередного витка напряженности в украинском обществе — вне сомнений", — заключил собеседник агентства.
Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон нарушает права миллионов граждан Украины и вредит развитию украинского телевидения.