В СЖР прокомментировали введение квоты на украинский язык на ТВ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Решение Верховной рады Украины о квотах на использование украинского языка на телевидении является конъюнктурным, приведет к еще большему расколу внутри украинского общества и вряд ли поспособствует попыткам какой бы то ни было консолидации, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

Верховная рада Украины в понедельник приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

"Ограничения, определенные квоты на использование иностранных языков в теле- и радиоэфире не являются новшеством. В ряде стран в тот или иной исторический период вводились подобные ограничительные меры. Исключением в данном случае не является и Россия — с завидной регулярностью отечественные в том числе парламентарии инициировали законопроекты, касающиеся, к примеру, ограничений по использованию иностранных песен на ТВ и радио, ограничений трансляции иностранной кинопродукции и даже использования иноязычных слов", — сказал РИА Новости Шафир.

Говоря о сегодняшнем решении украинской Рады, секретарь СЖР отметил, что "имеет смысл задуматься не только о самом ограничении, но о конкретной внешне- и внутриполитической ситуации, на фоне которой был введен данный запрет". "Нет смысла напоминать о том, что одним из катализаторов гражданской войны на Украине стало одно из первых постановлений ныне правящего режима об ограничении русского языка и прав русскоязычных граждан страны. Нет смысла напоминать и о жертвах, которые были понесены — и продолжаются! — в ходе конфликта, возникшего в результате. Безусловно, данное решение является конъюнктурным, приведет к еще большему расколу внутри украинского общества и вряд ли поспособствует попыткам какой бы то ни было консолидации", — подчеркнул он.

Шафир добавил, что, помимо этого, не может не беспокоить "судьба сотен журналистов и сотрудников русскоязычных СМИ Украины, которых данное решение ставит на грань увольнения и потери работы".

"Не удивлюсь, если авторы этой законодательной инициативы вообще не принимали их интересы во внимание. Но то, что ограничения, ударившие по ним, не принесут ничего, кроме очередного витка напряженности в украинском обществе — вне сомнений", — заключил собеседник агентства.

Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон нарушает права миллионов граждан Украины и вредит развитию украинского телевидения.