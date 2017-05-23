Французский депутат: Британия не предприняла достаточно мер по безопасности

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Власти Великобритании не предприняли достаточно усилий для предотвращения террористических актов, заявил депутат Национального собрания Франции, член партии "Республиканцы" Жак Мияр.

"Во-первых, больше нет сомнений: эти салафитские террористы живут среди нас в тени, и эта пятая колонна наносит удар, когда хочет. Необходимо сказать, что власти не предприняли достаточно упреждающих шагов против салафитов, единственной целью которых является установление закона шариата посредством вооруженного джихада", — сказал Мияр.

Французский политик считает, что модель мультикультурного общества Великобритании способствовала формированию отдельной общественной группы "лондонистанцев", которые и совершили атаки на территории страны.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения, восемь человек числятся пропавшими без вести.