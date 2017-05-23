В Канне почтили минутой молчания память жертв теракта в Манчестере

КАНН, 23 мая — РИА Новости. Актеры, режиссеры и организаторы Каннского кинофестиваля вышли на ступени Дворца фестивалей, чтобы почтить минутой молчания память жертв теракта в Манчестере.

Акцию возглавил программный директор фестиваля Тьерри Фремо, к нему присоединились режиссеры, актеры, продюсеры, которые участвуют в юбилейном Каннском фестивале.

Ранее в пресс-службе пояснили, что цель акции — выразить ужас, злость и невероятную грусть по поводу теракта в Манчестере. По словам организаторов, это ещё одна атака на культуру, молодость и радость, на свободу, щедрость и толерантность, все те вещи, которые дороги фестивалю и тем, кто сделали его возможным.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).