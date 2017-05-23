Разведка США: причастность ИГ* к теракту в Манчестере пока не установлена

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американская разведка пока не определила, причастна ли террористическая группировка "Исламское государство"* к теракту в британском Манчестере, заявил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"ИГ взяла на себя ответственность за атаку в Манчестере, как это они делают практически при всех атаках. Мы пока не определили, причастны ли они к этому", — сказал Коутс на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Данный теракт Коутс назвал "еще одним напоминанием о том, что угроза терроризма не ушла, и мы должны предпринимать шаги для противостояния ей".

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".