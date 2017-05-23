В украинском Кропивницком полиция задержала 13 мужчин с оружием

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Полиция задержала в украинском городе Кропивницкий (бывший Кировоград) 13 жителей Киевской области с оружием, которые приехали в город на трех автомобилях, сообщила пресс-служба полиции в Кировоградской области.

"По предварительной информации, все 13 человек, в возрасте от 23 до 38 лет, жители Киевской области. При осмотре багажных отделений, в них было обнаружено семь предметов, внешне похожих на гладкоствольные ружья, нарезное оружие и средство для отстрела резиновых пуль, а также около 200 патронов к ним", — говорится в сообщении.

По данным полиции, оперативную информацию, что в областной центр на трех автомобилях прибыли неизвестные лица, оперативники получили в ночь на вторник, в ходе проверки сведения подтвердились. После этого правоохранители уголовного розыска, представители патрульной полиции и спецназовцы подразделения Нацполиции КОРД остановили машины в центре Кропивницкого.

Задержанных доставили в кропивницкий отдел полиции, где они дают объяснения, куда именно ехали с оружием. Проверяется их причастность к совершению уголовных правонарушений.