В Париже неизвестные с топорами и пистолетом ограбили ювелирный магазин

ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Трое неизвестных ворвались во вторник в ювелирный магазин неподалеку от Вандомской площади в Париже и вынесли оттуда ценностей на несколько миллионов евро, передает портал France Info

Злоумышленники, двое из которых были вооружены топорами, а у одного было огнестрельное оружие, пришли в магазин во второй половине дня во вторник.

Они разбили витрины и забрали драгоценности, общая стоимость которых оценивается в "несколько миллионов евро". В результате инцидента никто не пострадал.

По данным источника в полиции, речь идет о магазине Buccellati, а сумма награбленного может составлять около 5 миллионов евро.

Район, где произошло ограбление, известен, в том числе, большим количеством ювелирных бутиков. По этой причине он является очень привлекательным местом для грабителей.