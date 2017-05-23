Ройзман готов помочь в перелете на родину россиянки, удерживаемой в Турции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в случае необходимости готов подключиться к организации перелета на родину гражданки России Светланы Хайдаровой, якобы удерживаемой в Турции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Виктория Мкртчян.

Ранее Хайдарова заявила РИА Новости, что ее с ребенком насильно удерживают в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции около границы с Сирией. По словам собеседницы агентства, она живет в Турции около 3 лет с гражданским мужем Нури Караджой, с которым познакомилась на своей родине в Екатеринбурге, где он некоторое время работал.

Откликнувшись на приглашение Караджи, Светлана приехала в Турцию, где родила от него ребенка. Ему сейчас чуть более года. Совместная жизнь, по ее словам, не сложилась, и она решила вернуться в Россию. Однако выехать из страны ей не удается, так как женщина, как она заявляет, удерживается бывшим мужем и его родственниками в их доме.

"Евгений Вадимович (Ройзман) сказал, что вопрос может решаться только через МИД. Решение обратиться в дипмисмию — абсолютно правильное. Если потребуется помощь с организацией перелета из Турции женщины и ее ребенка, Евгений Вадимович готов подключиться и привлечь представительство МИД в Екатеринбурге к решению этого вопроса", — сказала Мкртчян.