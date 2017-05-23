Во Франции в ДТП с автобусом серьезно пострадали шесть человек

ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Пассажирский автобус, в котором пожилые туристы отправились на экскурсию по церквям, перевернулся во вторник во французском департаменте Юра, в результате аварии шесть человек получили серьезные травмы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление местных властей.

Инцидент произошел около 11.45 местного времени (12.45 мск). Автобус, в котором находились 28 туристов в возрасте от 60 до 70 лет, а также водитель и сопровождающий, перевернулся.

"Водитель автобуса поехал по дороге, не приспособленной для такого транспорта, и машина свалилась на обочину", — приводит агентство слова представителя местной префектуры Арно Жийе (Arnaud Gillet).

После аварии на место происшествия прибыл вертолет санавиации, доставивший двух пострадавших в больницы. Всего же, по предварительным данным, крайне серьезные травмы получили шесть человек.

Для тех, кому не потребовалась срочная медпомощь, власти региона выделили зал в местном клубе. Там с пенсионерами, некоторые из которых получили легкие повреждения, работают врачи и психологи.