Во Франции в ДТП с автобусом серьезно пострадали шесть человек

ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Пассажирский автобус, в котором пожилые туристы отправились на экскурсию по церквям, перевернулся во вторник во французском департаменте Юра, в результате аварии шесть человек получили серьезные травмы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление местных властей.
"Водитель автобуса поехал по дороге, не приспособленной для такого транспорта, и машина свалилась на обочину", — приводит агентство слова представителя местной префектуры Арно Жийе (Arnaud Gillet).
После аварии на место происшествия прибыл вертолет санавиации, доставивший двух пострадавших в больницы. Всего же, по предварительным данным, крайне серьезные травмы получили шесть человек.
Для тех, кому не потребовалась срочная медпомощь, власти региона выделили зал в местном клубе. Там с пенсионерами, некоторые из которых получили легкие повреждения, работают врачи и психологи.