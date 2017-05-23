Индийские военные рассказали об обстреле пакистанских постов в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая – РИА Новости. Армия Индии во вторник рассказала об обстреле армейских постов Пакистана вдоль линии контроля в Кашмире и нанесении им "определенного ущерба".

"В рамках наших контртеррористических операций индийская армия проводит карательные огневые удары через линию контроля. Индийская армия упредительными действиями контролирует линию контроля. Во время таких операций точки, с которых осуществляется поддержка проникновению (боевиков с контролируемой Пакистаном территории в индийский штат Джамму и Кашмир), оказываются под прицелом и уничтожаются, чтобы не дать террористам преимущества, предотвращая таким образом попытки проникновения", — рассказал представитель армии генерал-лейтенант Ашок Нарула в эфире телеканала NDTV

Он отметил, что число попыток боевиков проникнуть на территорию Индии в ближайшее время увеличится со сходом снежного покрова в горных районах. "Мы хотим мира и спокойствия. Недавние действия наших войск в секторе Ноушера нанесли определенный урон пакистанским армейским постам", — добавил он.

Он не уточнил, когда именно были нанесены удары, при этом телеканал NDTV со ссылкой на источники отмечает, что это произошло ранее в этом месяце. Одновременно армия Индия через местные СМИ распространила видеозапись, на которой запечатлены, как утверждается, удары по пакистанским постам.

Официальный представитель армии Пакистана генерал-лейтенант Асиф Гафур отреагировал на заявление индийского коллеги. "Индийские заявления об уничтожении пакистанских постов вдоль линии контроля в секторе Ноушера и стрельбе пакистанской армии по мирным гражданам вдоль линии контроля ложны", — написал он в своем аккаунте в Twitter.

В середине мая сообщалось о неоднократных перестрелках на линии контроля в секторе Ноушера. Индийские СМИ при этом со ссылкой на местные власти сообщали об эвакуации свыше 1,6 тысяч человек из приграничных районов.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.