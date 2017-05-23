Яровая назвала закон о квотах на украинский язык на телевидении произволом

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая жёстко раскритиковала принятый украинской Радой закон, устанавливающий на телеканалах квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке, назвав его тоталитарным произволом украинской власти, которая, по словам депутата, вводит насильственный запрет на русский язык.

Верховная рада Украины в понедельник приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

"Трудно назвать законом тоталитарный произвол украинской власти, которая, по сути, вводит насильственный запрет на русский язык. Жаль, что своими действиями они оскорбляют, а не прославляют украинский язык, делая его насильственным крепостным бременем. Типун на язык станет общенациональным заболеванием, если этот майданный бред будет подписан президентом", — сказала Яровая, слова которой приводит её пресс-служба.

Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон нарушает права миллионов граждан Украины и вредит развитию украинского телевидения.