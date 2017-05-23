В Дубае из-за лопнувшей шины произошло ДТП с семью жертвами

ДУБАЙ, 23 мая — РИА Новости. ДТП в Дубае, которое во вторник утром унесло жизни семи человек, вероятно, произошло из-за лопнувшей шины автобуса, сообщает издание Khaleej Times. © Fotolia / Fotokon В ДТП на севере Китая погибли двенадцать человек

Авария произошла на улице Al Yalayis, когда водитель автобуса, потерявший управление из-за лопнувшей шины, согласно предварительному расследованию полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погибли семь человек, ещё 35 получили травмы.

В автобусе находился 41 человек, включая водителя. Спасателям удалось спасти всех 22 человек, которые оказались заблокированы в автобусе.

На месте работают специалисты. Пострадавшие отправлены в госпиталь.