В Дубае из-за лопнувшей шины произошло ДТП с семью жертвами

ДУБАЙ, 23 мая — РИА Новости. ДТП в Дубае, которое во вторник утром унесло жизни семи человек, вероятно, произошло из-за лопнувшей шины автобуса, сообщает издание Khaleej Times.
Авария произошла на улице Al Yalayis, когда водитель автобуса, потерявший управление из-за лопнувшей шины, согласно предварительному расследованию полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погибли семь человек, ещё 35 получили травмы.
В автобусе находился 41 человек, включая водителя. Спасателям удалось спасти всех 22 человек, которые оказались заблокированы в автобусе.
На месте работают специалисты. Пострадавшие отправлены в госпиталь.