Кремль призвал стороны конфликта на Корейском полуострове к сдержанности

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия придерживается последовательной позиции относительно корейской ядерной проблемы и призывает все стороны к сдержанности, приветствуя любые инициативы, которые будут способствовать деэскалации напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую в среду встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента Южной Кореи Сон Ён Гилем.
Песков напомнил, что недавно Путин лично общался по телефону с избранным главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином, в ходе которого возникла инициатива организовать визит спецпосланника в Россию. "Вы знаете, что аналогичные контакты у наших южнокорейских друзей уже состоялись в ряде других столиц, в том числе Токио", — отметил Песков.