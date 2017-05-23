Кремль призвал стороны конфликта на Корейском полуострове к сдержанности

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия придерживается последовательной позиции относительно корейской ядерной проблемы и призывает все стороны к сдержанности, приветствуя любые инициативы, которые будут способствовать деэскалации напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую в среду встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента Южной Кореи Сон Ён Гилем.

"Едет спецпосланник, который везет некие соображения, некое сообщение от президента Южной Кореи. Вы знаете, что политика российской стороны по корейской ядерной проблеме последовательна, хорошо известна. Мы призываем все стороны к сдержанности, к тому, чтобы избегать шагов, которые могут вести к эскалации напряженности, и приветствуем любые шаги, которые могут деэскалировать эту напряженность. Завтра президент выслушает спецпосланника", — сказал он.

Песков напомнил, что недавно Путин лично общался по телефону с избранным главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином, в ходе которого возникла инициатива организовать визит спецпосланника в Россию. "Вы знаете, что аналогичные контакты у наших южнокорейских друзей уже состоялись в ряде других столиц, в том числе Токио", — отметил Песков.