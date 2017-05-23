В США на экстремальных гонках машина загорелась от пробуксовки

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пробуксовка шин привела к возгоранию и взрыву автомобиля на американском фестивале по экстремальному вождению Hyperfest в США.

Видео этого эпизода соревнования опубликовано на YouTube. Водитель в автомобиле V8 Miata уперся в бетонный барьер и начал буксовать, тем самым не давая свежему воздуху попасть в радиатор. Менее чем через минуту это закончилось возгоранием.

Водитель выбрался из машины и позже, когда ее потушили, забрал из нее банку с напитком и выпил под гул толпы. Примечательно, что сразу после того, как машину охватило пламя, никто ничего не попытался сделать — ее неспешно затушили позже.