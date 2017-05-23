Три человека погибли при столкновениях полиции и повстанцев в Кот-д'Ивуаре

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновений полиции и бывших повстанцев, заблокировавших дорогу около Буаке, второго крупнейшего города Кот-д'Ивуара, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя полиции.

Столкновения произошли во вторник в Буаке в связи с тем, что полиция пыталась прекратить акцию протеста бывших повстанцев, участники которой заблокировали одну из главных дорог, ведущих в город. По данным одного из очевидцев, для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ, а потом открыла огонь. Как сообщил агентству источник в полиции, 20 человек получили ранения.

Ранее в нескольких городах страны произошли беспорядки с участием военных, требовавших повышения денежных выплат. На прошлой неделе министр обороны Кот-д'Ивуара Ален-Ришар Донваи сообщил о достижении соглашения с военными. Позже сообщалось, что протестующие военные отвергли предложенное минобороны страны соглашение.

Беспорядки с участием военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств происходят в Кот-д'Ивуаре с начала января. На прошлой неделе власти страны объявили, что более 8 тысяч военнослужащих отказались от финансовых требований, которые стали причиной массовых протестов. Однако другая группа ивуарийских военных осудила отказ своих коллег от повышения денежных выплат.