В Испании почтили память жертв теракта в Манчестере

МАДРИД, 23 мая – РИА Новости. В Испании почтили память жертв теракта в британском Манчестере, флаги на госучреждениях приспущены в знак солидарности с британским народом.

В государственных учреждениях – в том числе в конгрессе депутатов парламента, сенате и правительстве – прошла минута молчания. Кроме того минутой молчания почтили память погибших и король Испании Фелипе VI и его супруга Летисия, которые находятся в Барселоне.

На фасаде здания на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль, где располагается правительство автономного сообщества Мадрид, был вывешен британский флаг с траурной лентой. Флаги сообщества Мадрид, Испании и ЕС приспущены. "Таким образом сообщество Мадрид хочет осудить эту насильственную акцию, которая вновь нанесла удар по Европе, и продемонстрировать свою солидарность с жертвами, их семьями и всем британским народом", — заявили в сообществе Мадрид.

Глава испанского правительства Мариано Рахой направил телеграмму соболезнований британской коллеге Терезе Мэй. В ней, в частности, говорится, что "британский народ может рассчитывать на Испанию в борьбе с теми, кто использует насилие для нападений на наши общества". "Сегодня Манчестер в сердцах всех", — заявил испанский премьер.

"Нет слов, чтобы осудить этих убийц. Правовое государство не сдастся перед лицом терроризма. Испания с Манчестером и Соединенным Королевством", — заявили в Королевском дворце. Король Фелипе VI также направил телеграмму британскому премьеру. В ней говорится, что "Испания в эти минуты разделяет боль Соединенного Королевства" "Вместе с королевой выражаю солидарность и поддержку семьям жертв, равно как и пожелания скорейшего выздоровления раненым", — говорится в телеграмме главы Испанского государства.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция сообщает о 22 погибших и 59 раненых. Взрыв осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети. По меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести.