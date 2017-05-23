Трамп выразил Мэй соболезнования в связи с терактом в Манчестере

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи со взрывом в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Президент США поговорил с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы выразить соболезнования и поддержку от имени США в связи с атакой в Манчестере", — говорится в сообщении в официальном аккаунте Спайсера в сети микроблогов Twitter.

Накануне вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция сообщает о 22 погибших и 59 раненых. Теракт осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети. По меньшей мере, пять человек числятся пропавшими без вести.