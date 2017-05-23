Спецпосланник из Сеула намерен обсудить в Москве ядерную проблему КНДР

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Спецпосланник президента Республики Корея Сон Ён Гиль намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы экономического сотрудничества Южной Кореи и России, а также перспективы урегулирования ядерной проблемы КНДР.

"Прежде всего я собираюсь передать слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину от президента Мун Чжэ Ина за поздравления с избранием. Впервые президент России напрямую позвонил президенту Республика Корея и поздравил с избранием. Мы очень благодарны за это", — сказал спецпосланник, подчеркнув, что он привез от южнокорейского президента послание со словами благодарности.

По его словам, Южная Корея готова более тесно сотрудничать с Россией в вопросах экономики в Северо-Восточной Азии. В частности, как указал Сон Ён Гиль Сеул готов сотрудничать в сфере энергетики. "Так, что мы можем поговорить о деталях", — указал он.

"Кроме того, мы нуждаемся "в критической роли" России в решении ядерной проблемы Северной Кореи", — добавил он.