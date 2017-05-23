Для успешной борьбы с терроризмом нужны превентивные меры, заявили в ОБСЕ

ВЕНА, 23 мая — РИА Новости. Чтобы успешно противостоять терроризму, недостаточно обходиться лишь классическими способами организации безопасности, необходимо принимать превентивные меры, считает действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

"Для достижения максимального уровня безопасности необходимо, чтобы ОБСЕ не останавливалась на классических вызовах безопасности, как это было ранее, но и сознательно обращала внимание на борьбу с терроризмом и радикализацией", — сказал он на встрече с журналистами в ходе конференции ОБСЕ по борьбе с терроризмом в Вене.

Он отметил, что в регионе, охваченном организацией, нет ни одной страны, которая так или иначе не занята антитеррористическими вопросами.

"Что тут должно быть сделано? С моей точки зрения, необходимо сосредоточиться на борьбе с терроризмом, но в то же время работать над превентивными мерами", — сказал министр.

Накануне вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена" в Великобритании произошел теракт. Полиция сообщает о 22 погибших и 59 раненых. Теракт осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети.

По словам Курца, обстоятельства этого теракта станут основной темой на проходящем мероприятии.

"Эта тема подтверждает важность нашей борьбы с радикализмом, терроризмом и любой формы идеологией, ведущей к росту экстремистских настроений", — добавил он.