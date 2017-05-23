Москалькова надеется на изменение тюремного режима летчику Ярошенко

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассчитывает на то, что российского летчика Константина Ярошенко освободят из тюрьмы США, а на время рассмотрения решения о помиловании изменят ему режим содержания.

Ранее Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать осужденного в США Ярошенко.

"Мы рассчитываем на варианты помилования, связанные с его освобождением, но хотелось бы, чтобы на тот период, когда будет рассматриваться это решение, ему бы был изменен режим содержания", — заявила Москалькова во вторник журналистам.

По ее словам, Ярошенко содержится в одном из наиболее строгих режимов, который не предусматривает длительных свиданий с родственниками, получения соответствующих передач.

"Со своей стороны мы готовы в соответствии с федеральным законом реагировать на каждое обращение иностранного государства о защите иностранных граждан на территории Российской Федерации", — сказала омбудсмен.

Она отметила, что ожидает ответа на свое обращение к Трампу не ранее, чем через 30 дней, в соответствии с процедурой направления письма.

"Рассчитываю на то, что новое руководство (США), которое на выборах заявляло о принципах гуманизма, справедливости, законности, по-новому подойдет к вопросу защиты прав и свобод человека и гражданина в США и вопросу защиты прав иностранных граждан на территории США, к которым относится и наш гражданин Ярошенко", — добавила Москалькова.

Она также отметила, что многие эксперты ставят под вопрос "законность, обоснованность и справедливость самого судебного решения", поскольку преступление совершено не на территории США и по данным, которыми располагает омбудсмен, Ярошенко вменяется лишь соучастие в преступлении.