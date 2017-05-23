Пассажиров рейса из ОАЭ в Британию эвакуировали из-за угрозы безопасности

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сотрудники аэропорта Дубая из-за угрозы безопасности ненадолго эвакуировали пассажиров рейса британской авиакомпании Virgin Atlantic, направлявшегося в Лондон, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление перевозчика.
Других подробностей авиакомпания не предоставила.
Накануне вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция сообщает о 22 погибших и 59 раненых. Теракт осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети. По меньшей мере, пять человек числятся пропавшими без вести.