Пассажиров рейса из ОАЭ в Британию эвакуировали из-за угрозы безопасности

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сотрудники аэропорта Дубая из-за угрозы безопасности ненадолго эвакуировали пассажиров рейса британской авиакомпании Virgin Atlantic, направлявшегося в Лондон, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление перевозчика.

Инцидент произошел во вторник в международном аэропорту в Дубае. По данным авиакомпании, пассажиров "временно высадили с борта самолета для проведения дополнительной проверки безопасности". Как отметил перевозчик, это было сделано в качестве мер предосторожности. Данные об угрозе впоследствии были признаны "недостоверными".

Других подробностей авиакомпания не предоставила.

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