ЕС пережил экзистенциальный кризис, считает советник Могерини

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Европейский Союз преодолел период своего "экзистенциального кризиса", заявила во вторник специальный советник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Натали Точчи. По её словам, череда вызовов последних лет породила беспрецедентный уровень сотрудничества внутри европейского сообщества, которое было невозможным на протяжении десятилетий.

"Я бы не хотела преуменьшать значение экономического кризиса, вопросов миграции и безопасности — особенно принимая во внимание вчерашнюю ужасную атаку в Манчестере. Однако у этой медали есть и другая сторона", — сказала Точчи, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Говоря об экономическом состоянии Европы, она отметила, что, "действительно, есть несколько членов ЕС, которые создают проблемы". "В результате, выйдя на улицу, вы по-прежнему можете слышать разговоры касательно кризиса, безработицы, ситуации в Греции и тому подобного", — указала Точчи. Тем не менее, заверила она, "больше нигде, за исключением этих стран, вы не услышите об экономическом кризисе в ЕС".

"Да, необходимо по-прежнему проделать много работы — опять же, я не хотела бы преуменьшать природу этого вызова, но я бы не стала говорить о существовании "экономического кризиса", — подчеркнула советник.

Что касается проблемы миграции и беженцев, прибывающих в Европу в связи с чередой конфликтов на Ближнем Востоке и в регионе Северной Африки, Точчи выразила убеждение в том, что этот кризис "не является кризисом чисел". "Если мы посмотрим на ситуацию после 2017-го — а ведь прошло уже два года, которые ознаменовали собой ряд катаклизмов — то, что касается миграции и беженцев, мы имеем несколько сот тысяч человек, прибывших Европу, где проживает около 500 миллионов. Это не кризис чисел, в какой бы то ни было форме. Это вопрос управления", — подчеркнула она.

Затрагивая вопросы безопасности, советник упомянула, что за последнее время ЕС постигло "созвездие" кризисов, связанных как с Россией, так и с Восточной Европой в целом — каждый из которых имел свои последствия для европейского сообщества.

"В то же время справедливо, что эти кризисы подтолкнули европейцев к тому, чтобы справляться со своими проблемами вместе, что было попросту невозможно в прошлом, — указала Точчи. — На мой взгляд, такое объединение было бы невозможным без череды внешних кризисов, которые постигли Европейский союз. Можно говорить о том, что раньше никогда не было реального стимула действовать вместе в вопросах обороны и безопасности. Сейчас он есть".

Подводя итог, советник констатировала, что Евросоюз "преодолел период своего экзистенциального кризиса".

"Конечно, сегодня существуют противоречия между различными членами ЕС, но все больше и больше из них убеждаются в том, что в итоге получат больше от совместных действий, чем от удовлетворения 100 процентов своих желаний", — добавила в заключение Точчи.