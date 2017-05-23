В Берлине Меркель объявила минуту молчания в связи с терактом в Манчестере

БЕРЛИН, 23 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила "минуту молчания" в связи с событиями в Манчестере во время своего выступления на восьмом Петерсбергском климатическом диалоге, который проходит в Берлине. Трансляция выступления ведется на сайте министерства окружающей среды и охраны природы ФРГ.

"В связи с этими трагическими событиями давайте проведем минуту молчания", — сказала Меркель, обращаясь к собравшимся. Перед этим канцлер прочла текст своего ранее опубликованного заявления, в котором выразила соболезнования пострадавшим и семьям погибших, а также выразила уверенность, что решимость Берлина вести борьбу с терроризмом только выросла в результате событий в Манчестере.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. Первые звонки в службы спасения от посетителей концерта американской певицы Арианы Гранде поступили в 22.35 (00.35 мск), позже очевидцы сообщали в соцсетях о двух "хлопках, похожих на взрывы". По информации полиции, 22 человека погибли, как сообщается, среди них есть дети, около 50 человек получили ранения.